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Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию

root Вчера, 19:0037Новости
Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию
Фото: © AP Photo / Visar Kryeziu
Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на Европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt, передает РИА Новости.
Как отмечает автор материала, согласно сценарию мероприятий, стартующих в начале следующего года, военных переправят через Атлантику в Западную Европу, а затем в Польшу и Прибалтику — "как можно ближе к российской границе".
"Официально это учения войск США, но на самом деле страны — члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России", — говорится в статье.

По данным Junge Welt, в рамках учений американцы намерены проверить эффективность логистики по пути движения войск в Европу, а важную роль в этом мероприятии сыграет Германия.

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