Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию

"Официально это учения войск США, но на самом деле страны — члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России", — говорится в статье.

Фото: © AP Photo / Visar KryeziuУчения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на Европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt, передает РИА Новости.Как отмечает автор материала, согласно сценарию мероприятий, стартующих в начале следующего года, военных переправят через Атлантику в Западную Европу, а затем в Польшу и Прибалтику — "как можно ближе к российской границе".По данным Junge Welt, в рамках учений американцы намерены проверить эффективность логистики по пути движения войск в Европу, а важную роль в этом мероприятии сыграет Германия.