Синоптики прогнозируют днем 26 декабря в ЛНР до 6 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 26 декабря будет колебаться от 2 градусов ниже нуля ночью до 6 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 25 декабря до 21.00 26 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром без существенных осадков, местами туман, слабый гололед; днем слабый дождь, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 1-6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит ноль – плюс 2 градуса, днем – 3-5 градусов тепла.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от нуля до 2 градусов мороза ночью и от 1 до 3 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 – плюс 1 градуса ночью до 3-5 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в Луганске 26 декабря – 7.33, время захода – 17.08. Продолжительность светового дня составит 9 часов 35 минут.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 26 декабря метеорологи отмечали в 1953 году – минус 27,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1887 году и составляла плюс 10,5 градуса.

По предварительному прогнозу, 27-28 декабря ожидается облачная погода, местами пройдут слабые дожди, температурный фон существенно не изменится.

25 декабря — Луганск