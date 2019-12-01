Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Фото: РИА НовостиВладимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко, передает РИА Новости.Как следует из президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства также освободил от должностей:— замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю генерал-майора внутренней службы Вячеслава Болгова;— замглавы ГУ МВД по Воронежской области генерал-майора юстиции Вячеслава Воронцова;— замруководителя Главного управления криминалистики СК генерал-майора юстиции Сергея Рябова;— начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова.Помимо этого президент назначил:— генерал-майора внутренней службы Владимира Денежкина замначальника ГУ пожарной охраны — начальником Специального управления МЧС;— генерал-майора полиции Леонида Коломийца начальником Управления МВД по Тюменской области;— генерал-майора полиции Александра Прядко начальником Управления МВД по Архангельской области.