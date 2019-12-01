Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко, передает РИА Новости.
Как следует из президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства также освободил от должностей:
— замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю генерал-майора внутренней службы Вячеслава Болгова;
— замглавы ГУ МВД по Воронежской области генерал-майора юстиции Вячеслава Воронцова;
— замруководителя Главного управления криминалистики СК генерал-майора юстиции Сергея Рябова;
— начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова.
Помимо этого президент назначил:
— генерал-майора внутренней службы Владимира Денежкина замначальника ГУ пожарной охраны — начальником Специального управления МЧС;
— генерал-майора полиции Леонида Коломийца начальником Управления МВД по Тюменской области;
— генерал-майора полиции Александра Прядко начальником Управления МВД по Архангельской области.
Метки: {keywords}