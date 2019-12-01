Абсурдные новости. 25 декабря 2019 года

Добрый вечер, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова увезли на архипелаг Новая земля. Об этом написали практически все либеральные СМИ. Нет, его не изолировали от общества. Его просто призвали в ряды вооружённых сил. Но данный факт, по мнению правозащитников и борцов с тоталитарным кремлевским режимом, является вопиющим нарушением прав человека. Адвокаты Руслана уже подготовили заявление в полицию по факту похищения человека и незаконного лишения свободы. Слушайте, ну бред же откровенный. С каких это пор служба в армии приравнивается к незаконному лишению свободы? По факту Шаведдинов – военнообязанный, но является активным уклонистом. Наверняка косит под немощного, но его общественная активность говорит о другом. Говорит о том, что парень полон сил и идей. Ну вот как такого не призвать в армию? По мне так ничего страшного не произошло. Если посмотреть на это с философской точки зрения, то власть предоставила Руслану уникальный шанс расследовать факты коррупции в вооружённых силах изнутри. Только вот что-то мне подсказывает, что он вряд ли рискнет воспользоваться данным шансом…Второе место. Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук, лидер политической партии «Голос», съездил в Минск для того, чтобы спеть на корпоративе. Музыкант выступил у компании Warmgaming, которая создала игру World of Tanks. Артист попросил за свои песни круглую сумму, а именно 100 тысяч евро, но компания согласилась. Об этом сообщается в Telegram-канале Украина сейчас. Отмечается, что в райдере музыканта значилось важное требование, а именно запрет видеосъемки, а также любых фотографий выступления. Но все же, некоторые видео концерта попали в сеть. Эх, как говорят у нас в провинции, не вынесла душа поэта. Сорвался Вакарчук, который еще несколько месяцев назад мнил себя самым главным претендентом на пост премьер-министра Украины. Пустился в пляс. Развлекает публику. Хотя, я предполагал, что будет именно так и даже писал об этом. Интересно, а Зеленский не взял себе халтурку в виде корпоратива в новогоднюю ночь? Так чтобы бы без видеосъемки и фотофиксации?Третье место. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов. "И, конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, - это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение", - сказал Путин в среду на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Согласен. Ощущения изменения жизни к лучшему не наблюдаю. Ни у себя, ни у своих окружающих. Но зато появилось понимание того, что национальные проекты способны круто изменить жизнь тех чиновников, которые задействованы в их реализации.Алена Водонаева призвала женщин жить для себя и «не рожать рабов этому государству». С таким призывом бывшая участница «Дома-2» обратилась к подписчицам в Instagram. «К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», — объяснила Водонаева. Телеведущая заявила, что в России по нескольку детей рожают или богачи, или «необразованное быдло», которое она презирает за безответственность. Водонаева призвала «материнский фонд» не слушать рекомендации политиков и делать аборт при возникновении сомнений в готовности воспитать ребенка. «Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству», — заявила телеведущая. Вот сижу и понимаю, что буквально сегодня эта тупая курица, прославившаяся своей попыткой «построить любовь в прямом эфире», назвала меня, отца троих детей «необразованным быдлом». Нет, ну не сука ли? Не нравится ей страна, не нравятся дети и их родители, тогда вали отсюда, рожай там, где твои дети гарантированно не станут рабами! Или тебя нигде не ждут, такую хорошую? До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье