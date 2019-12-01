Информационная война против России идет по всем фронтам

Казалось бы, что общего между недавно опубликованным докладом Росстата о сокращении населения России по итогам 2019 года и постом некой Алёны В. из Дома-2 (2.1 млн. подписчиков в Инстаграм), сообщающей нам, что детей сегодня рожают или богачи, или «необразованное быдло»?На первый взгляд — ничего. И то, что пост девушки с призовом делать аборты, а не «плодить нищету», появился после того, как Путин поручил правительству разработать комплекс мер, стимулирующих меры для повышения рождаемости — тоже наверняка просто совпадение, да.Изначально копаться в очередной кучке дерьма желания не было, но потом подумалось, а с чего вдруг какая-то мадам с сомнительной репутацией внезапно решила стать «лидером мнения» в столь важном для любой страны вопросе? Почему, оторвавшись от тусовок и рекламы, она подняла эту тему и занялась агитацией и пропагандой, конечная цель которой — убедить женщин не рожать?Ответа два: или Алена просто инициативная дура, решившая хайпануть на теме материнства, или же Алёну решили использовать в качестве агента влияния на умы ее довольно немалой аудитории, часть из которой составляют барышни детородного возраста.Впрочем, какими бы ни были причины, побудившие написать ее этот «манифест», хочется отметить, что если сегодняшняя демографическая яма напрямую связана с тем, что в святые 90-е не рожали, потому что все действительно было плохо, то нынешние аргументы отказа становиться родителями все больше эгоистичные.«Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству», — внушает своим читателям Алена.И секта «больше гламура и маникюра» с ней категорически соглашается. Стыдливо умалчивая о том, что просто боится ответственности и считает детей обузой, которая будет мешать жить в свое удовольствие.На самом деле каждый волен решать сам, как строить свою собственную жизнь. Но это не значит, что своё мнение нужно навязывать окружающим. Да ещё и в такой уродливо-уничижительной форме.Но самое неприятное в этой истории то, что высказывания инстаграмщицы, широко известной исключительно в узких кругах, тут же попали в СМИ. Откровенно не понимаю, зачем так активно тиражировать такое откровенное дерьмо? Чтобы какая-нибудь очередная дурочка начиталась всего этого бреда, опубликованного на фоне студийной фотки «красивой, сильной и успешной женщины, которая всего в этой жизни добилась сама» (сарказм) и, вняв «авторитетному» совету, отложила рождение ребёнка лет на 10?Впрочем, не буду сильно пинать ногами охотников за скандалами. В тексте Водонаевой красной линией проходят до боли знакомые методички про «богатую страну, бедный народ и плохую власть». И если она действительно является инструментом пропаганды, то в ближайшее время призывы не рожать, аргументированные тем, что мы живем в «нищей стране без уверенности в завтрашнем дне» станут мейнстримом. Что, конечно, добавит нам головной боли, но, с другой стороны, ещё чётче обозначит приоритеты войны, которая ведётся против нашей страны в информационном поле.Юлия Витязева