Число посетивших Луганский цирк в 2019 году увеличилось почти на 43% – МКСМ

Количество жителей и гостей Республики, посетивших в 2019 году представления в Луганском государственном цирке, увеличилось почти на 43% в сравнении с предыдущим годом. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

"Луганский цирк в 2019 году представил жителям и гостям Республики 66 представлений. Количество посетивших их зрителей увеличилось на 42,6% в сравнении с 2018 годом", – отметил он.

Сидоров добавил, что "визитной карточкой ЛНР в сфере циркового искусства стало проведение открытого фестиваля детских и молодежных цирковых коллективов, школ и исполнителей "Цирковое будущее".

"В целом же высокий организационный уровень проводимых Луганским цирком фестивалей и конкурсов позволил привлечь к участию в них более 200 артистов из 13 стран мира, в числе которых ДНР, Российская Федерация, Казахстан, Украина, Италия, Швейцария, США, Эстония, Кения, Колумбия и Тайвань", – добавил Сидоров.

26 декабря — Луганск