Экологи и местные власти в 2019 году расчистили на реках ЛНР 241 затор – Минприроды

Специалисты Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР совместно с представителями администраций городов и районов в 2019 году ликвидировали на реках Республики 241 затор. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Юрий Дегтярев.

"Особое внимание в 2019 году в Республике уделялось "оздоровлению" рек. Расчистка рек от заторов, уборка бытового и природного мусора с территории прибрежных защитных полос позитивно влияют на экологическое состояние и гидрологический режим рек, улучшают их способность самовосстанавливаться, а также способствуют предотвращению или снижению негативного влияния высоких вод, особенно в период весеннего половодья", - отметил Дегтярев.

Он уточнил, что в этом году были разработаны и утверждены распоряжениями главы ЛНР Леонида Пасечника план организации мероприятий по улучшению санитарного и экологического состояния рек Лугань, Ольховая и Луганчик на территории ЛНР, а также план мероприятий по экологическому оздоровлению поверхностных вод Республики.

"В рамках реализации плана мероприятий по экологическому оздоровлению поверхностных вод Луганской Народной Республики на 2019 год расчищено прибрежной полосы водоемов площадью 210 га, устранен 241 затор на реках Республики", - сообщил министр.

"Работали в этом направлении администрации, у каждой был разработан свой конкретный план мероприятий на своей территории, работали и оказывали помощь представители разных ведомств, государственных унитарных предприятий различной подчиненности. В том числе 57 заторов были устранены при непосредственном участии сотрудников Минприроды ЛНР", - добавил Дегтярев.

26 декабря — Луганск