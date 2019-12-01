Клубные учреждения ЛНР в 2019 году провели свыше 17,6 тыс. мероприятий – МКСМ

Клубные учреждения Республики в 2019 году подготовили и провели более 17,6 тысяч различных мероприятий. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

Он отметил, что в ЛНР действуют 223 клубных учреждения.

"Они насчитывают более 23300 участников, из которых свыше 13300 – дети", – сообщил Сидоров.

Министр добавил, что в клубах работают 750 коллективов художественной самодеятельности по различным направлениям творчества.

"В 2019 году клубными учреждениями Республики было проведено более 17,6 тысяч различных мероприятий, что на пять процентов больше, чем в предыдущем году", – отметил он.

"Особенно знаковым для Республики стал открытый республиканский фестиваль-конкурс казачьей культуры "Луганский край – казачий край", который реализовывался как на муниципальном, так и на республиканском уровнях", – сказал Сидоров.

26 декабря — Луганск