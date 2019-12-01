Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 26.12.2019
Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.
В общем, через КПВВ последовало 36,4 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9140 человек и 1090 транспортных средств;
«Марьинка» — 7810 человек и 1170 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7450 человек и 1580 транспортных средств;
«Гнутово» — 2510 человек и 630 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9513 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 10/55; «Марьинка» — 0/90; «Новотроицкое» — 30/30; «Гнутово» — 25/20.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 11:14 389
В общем, через КПВВ последовало 36,4 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9140 человек и 1090 транспортных средств;
«Марьинка» — 7810 человек и 1170 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7450 человек и 1580 транспортных средств;
«Гнутово» — 2510 человек и 630 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9513 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 10/55; «Марьинка» — 0/90; «Новотроицкое» — 30/30; «Гнутово» — 25/20.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 11:14 389
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