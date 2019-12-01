Минприроды ЛНР в 2019 году оштрафовало нарушителей на 5,7 млн руб.

Сотрудники управления государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР в 2019 году оштрафовали нарушителей природоохранного законодательства на 5,7 млн руб. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Юрий Дегтярев."Наше существенное направление – это природоохранная работа, проведение плановых проверок, борьба с браконьерством. У нас действует управление государственного экологического надзора, которое выполняет эту работу", - сказал он."В 2019 году было принято решение не стремиться к безумному увеличению количества проверок, поэтому количество проверок в 2019 году в сравнении с 2018 снижено, их эффективность увеличилась. Поступления увеличились в 1,4 раза по сравнению с 2018 годом", - сообщил Дегтярев.Министр уточнил, что за год было вынесено постановлений на сумму более 5,7 млн руб., взыскано свыше 4,8 млн руб.Напомним, в первом полугодии 2019 года сотрудники управления государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР оштрафовали нарушителей природоохранного законодательства почти на 2,2 млн руб.26 декабря — Луганск