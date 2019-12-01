Реализация природоохранной концепции укрепила взаимосвязь органов власти - Минприроды

Реализация Концепции государственной политики в сфере экологической безопасности и рационального природопользования ЛНР на период до 2023 года укрепила взаимосвязь между органами власти Республики. Об этом на брифинге в Доме правительства заявил министр природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Юрий Дегтярев.

Он напомнил, что концепция, представляющая собой документ стратегического планирования, утверждена распоряжением главы ЛНР Леонида Пасечника.

"Стратегической целью Республики в сфере экологической безопасности является решение задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений", - уточнил Дегтярев.

Министр добавил, что концепция была детализирована в плане мероприятий, определяющем конкретные меры государственной политики, который, в частности, предусматривает совершенствование системы охраны окружающей среды и экологической безопасности с тенденцией унификации с российской правовой системой; решение вопроса о создании механизма финансирования природоохранных мероприятий на постоянной основе; совершенствование механизма реализации принципов платного природопользования; разработку ряда целевых и отраслевых программ по обращению с отходами производственного потребления, твердыми бытовыми отходами, охране атмосферного воздуха, рациональному использованию, охране и воспроизводству водных ресурсов; озеленение населенных пунктов Республики; совершенствование организации структуры лесного хозяйства; осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения; ряд мер в области формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания.

"Это очень серьезный документ, который поставил задачи не перед Министерством природных ресурсов, а перед Республикой, всеми органами исполнительной власти, администрациями и определил, по каким направлениям будет развиваться каждая из наших отраслей", - пояснил Дегтярев.

"Мы ощущаем уже сегодня в нашей работе, что улучшилась взаимосвязь, унификация действий по природоохранным направлениям с другими ведомствами, и мы видим поддержку коллег. Весь этот документ разрабатывался комплексно вместе со всеми и согласовывался вместе со всеми другими органами исполнительной власти", - подчеркнул он.

26 декабря — Луганск