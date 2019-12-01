Почти 2,8 млн читателей ЛНР в 2019 году стали посетителями библиотек Республики – МКСМ

Почти 2,8 млн читателей Республики в 2019 году стали посетителями 285 действующих в ЛНР публичных библиотек. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

"Важную роль в обеспечении свободного и оперативного доступа к информации в Республике выполняют 285 публичных библиотек. Количество их посетителей в 2019 году увеличилось и составляет 2,77 миллиона человек, что на 10% больше, чем в предыдущем году", – отметил он.

"Библиотеками в течение года было реализовано пять международных проектов, в числе которых создание совместного каталога предоставления электронных ресурсов библиотек ЛНР, ДНР и Российской Федерации", – рассказал Сидоров.

Министр добавил, что, кроме того, крупнейшие библиотечные учреждения Республики на протяжении года заключили 21 международный договор о сотрудничестве с библиотеками России, Республики Абхазия и ДНР.

"Министерством совместно с библиотеками проработан вопрос об обновлении библиотечных фондов с учетом актуальности. Мы планируем в течение 2020 года разработать соответствующую государственную программу", – отметил он.

26 декабря — Луганск