Курс валют в ЛНР на 26 декабря 2019 года
Государственный Банк Луганской Народной Республики информирует о том, что 26 декабря 2019 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 61,7164 рублей
1 ЕВРО 68,4065 рубль
10 украинских гривен 26,5504 рублей
Курсы купли-продажи иностранных валют банком ЛНР:
Покупка
1 доллар США 61,10 рублей
1 ЕВРО 67,50 рубль
10 украинских гривен 24,50 рублей
Продажа
1 доллар США 63,10 рублей
1 ЕВРО 70,10 рубль
10 украинских гривен 26,80 рублей Экономика - Сегодня, 14:35 37
1 доллар США 61,7164 рублей
1 ЕВРО 68,4065 рубль
10 украинских гривен 26,5504 рублей
Курсы купли-продажи иностранных валют банком ЛНР:
Покупка
1 доллар США 61,10 рублей
1 ЕВРО 67,50 рубль
10 украинских гривен 24,50 рублей
Продажа
1 доллар США 63,10 рублей
1 ЕВРО 70,10 рубль
10 украинских гривен 26,80 рублей Экономика - Сегодня, 14:35 37
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