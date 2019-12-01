Курс валют в ЛНР на 26 декабря 2019 года



1 доллар США 61,7164 рублей

1 ЕВРО 68,4065 рубль

10 украинских гривен 26,5504 рублей

Курсы купли-продажи иностранных валют банком ЛНР:

Покупка

1 доллар США 61,10 рублей

1 ЕВРО 67,50 рубль

10 украинских гривен 24,50 рублей

Продажа

1 доллар США 63,10 рублей

1 ЕВРО 70,10 рубль

10 украинских гривен 26,80 рублей Экономика - Сегодня, 14:35 37 Государственный Банк Луганской Народной Республики информирует о том, что 26 декабря 2019 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США 61,7164 рублей1 ЕВРО 68,4065 рубль10 украинских гривен 26,5504 рублейКурсы купли-продажи иностранных валют банком ЛНР:Покупка1 доллар США 61,10 рублей1 ЕВРО 67,50 рубль10 украинских гривен 24,50 рублейПродажа1 доллар США 63,10 рублей1 ЕВРО 70,10 рубль10 украинских гривен 26,80 рублей Экономика - Сегодня, 14:35 37

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