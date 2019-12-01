Синоптики прогнозируют днем 27 декабря в ЛНР до 6 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 27 декабря будет колебаться от 2 градусов ниже нуля ночью до 6 градусов тепла днем, местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 26 декабря до 21.00 27 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем с мокрым снегом; ночью и утром местами туман, слабый гололед; ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3, днем 1-6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 2-4 градуса тепла.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от нуля до 2 градусов мороза ночью и от 1 до 3 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля - 2 градусов тепла ночью и до 2-4 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в Луганске 27 декабря – 7.33, время захода – 17.09. Продолжительность светового дня составит 9 часов 36 минут.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 27 декабря метеорологи отмечали в 1953 году – минус 27,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2000 году и составляла плюс 10,5 градуса.

По предварительному прогнозу, 28-29 ожидается облачная погода, местами пройдут слабые осадки, температурный фон существенно не изменится.

26 декабря — Луганск