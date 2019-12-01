Коммунальщики в 2019 году удалили и обрезали более 1850 аварийных деревьев в Луганске

Сотрудники городской аварийно-спасательной службы в 2019 году удалили и обрезали более 1850 аварийных деревьев на территории Луганска. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил начальник службы Александр Летун.

"В этом году мы спилили 704 дерева и 1158 деревьев обрезали – объем большой", – отметил он.

Летун добавил, что работы проводились по 915 адресам.

"Каждый день по два-три крупных объекта отрабатываем", – уточнил начальник службы.

26 декабря — Луганск