Правоохранители с начала спецоперации "Елка" изъяли около 300 деревьев хвойных пород – МВД

Сотрудники МВД ЛНР с начала декабря в ходе проведения профилактической операции "Елка-2019" изъяли около 300 деревьев хвойных пород и привлекли к административной ответственности 10 человек. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

В Министерстве напомнили, что на территории Республики с 5 декабря 2019 года по 1 января 2020 года проводится профилактическая операция "Елка-2019", основными задачами которой является пресечение незаконной вырубки лесных хвойных культур, а также выявление и пресечение фактов нарушения торговли деревьями хвойных пород в предновогодний период.

"На данный момент в ходе проведения профилактической операции изъято порядка 300 деревьев хвойных пород и привлечено к административной ответственности 10 лиц. Операция "Елка – 2019" продолжается", - сообщили в Министерстве.

Заместитель начальника управления общественной безопасности МВД ЛНР Павел Кохан отметил, что в рамках спецоперации сотрудники МВД и Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР провели более 400 совместных рейдов.

"В ходе таких совместных рейдов было выявлено шесть фактов незаконного спила хвойных деревьев. После проведения необходимых проверок будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством", - сказал Кохан.

В частности, сотрудники отдела участковых инспекторов полиции Стахановского ГУВД МВД ЛНР выявили факт реализации хвойных деревьев без соответствующих документов гражданином 1960 года рождения.

"В ходе проведения проверки было выявлено и изъято 69 деревьев сосны. Указанный гражданин привлечен к административной ответственности", - уточнил замначальника управления МВД.

Ранее в Центре общественных связей сообщали, что на период проведения операции "Елка-2019" МВД Республики создало рейдовые группы, которые осуществляют регулярные патрулирования и проверки соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере охраны вечнозеленых хвойных насаждений от самовольных рубок, а также рейды по соблюдению законности приобретения или сбыта новогодних елок на рынках и в других местах торговли.

Ранее начальник отдела охраны и защиты лесов управления развития лесного хозяйства Минприроды Республики Степан Чухрай сообщал, что Министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР совместно с Министерством внутренних дел Республики усилили охрану хвойных лесов от незаконной вырубки, организовав работу мобильных групп.

Напомним, лесхозы ЛНР планируют реализовать к Новому году 2700 сосен.

МВД ЛНР призывает бережно относиться к природным ресурсам Республики и напоминает об уголовной и административной ответственности за совершение данного вида правонарушений.

26 декабря — Луганск