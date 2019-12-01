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Луганские спасатели за год совершили почти 950 выездов для ликвидации последствий ЧС

Sergey Вчера, 21:3029Новости
Луганские спасатели за год совершили почти 950 выездов для ликвидации последствий ЧС
Сотрудники аварийно-спасательной службы Луганска в 2019 году совершили 949 выездов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил начальник службы Александр Летун.
"В числе наших приоритетных задач – ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, происшествий, предупреждение различных стихийных бедствий, чтобы все было в нормальном русле. Стараемся максимально оперативно выполнять поставленные задачи", – отметил он.
Летун уточнил, что в числе других работ сотрудники аварийно-спасательных отделений занимаются проведением противопаводковых мероприятий и обнаружением химически опасных веществ.
"Собрали в этом году 5,2 кг чистой ртути и 1,5 кг – загрязненной. Кроме того, уделяем внимание мероприятиям по демеркуризации ртути", – проинформировал начальник службы.
Он также сообщил, что в течение года аварийно-спасательные отделения Луганска 1705 раз выезжали для оказания помощи горожанам в различных бытовых ситуациях.
"Это и открывание дверей, и помощь при обрушении элементов конструкций зданий, обвалах почвы, и подача аварийного электропитания, и откачка воды – вся эта деятельность направлена на оказание помощи населению в различных ситуациях и на устранение этих ситуаций", – отметил Летун.
"В среднем, получается пять-шесть вызовов за сутки. Вызов может длиться и час, и полтора, в зависимости от сложности работ", – добавил начальник службы.
26 декабря — Луганск

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