Первая группа из 22 детей членов профсоюзов ЛНР отправилась на Кремлевскую елку в Москву (ФОТО)

Первая группа из 22 детей членов отраслевых профсоюзов Республики сегодня отправилась в Москву для участия в новогоднем представлении в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР.В ФП ЛНР напомнили, что организаторами главной елки России выступают Московская федерация профсоюзов, Управление делами президента Российской Федерации и Правительство Москвы. Впервые дети Республики смогли побывать на Кремлевской елке в прошлом году. Такая договоренность была достигнута во время встречи председателя Федерации профсоюзов ЛНР Олега Акимова и председателя Московской федерации профсоюзов Михаила Антонцева."В этом году сотрудничество по линии профсоюзов продолжается. В рамках реализации интеграционных мероприятий между ЛНР и Российской Федерацией по приглашению Московской Федерации профсоюзов и при содействии профсоюза работников образования и науки ЛНР первая группа в составе 22 детей членов отраслевых профсоюзов отправилась в Москву", – говорится в сообщении.В общественной организации уточнили, что большую часть группы составляют дети представителей территориальных организаций профсоюза работников угольной промышленности ЛНР."Дорогие ребята, сегодня вы отправляетесь на главную общероссийскую елку. По традиции, все регионы Российской Федерации отправляют свои делегации на елку в Кремль. Побывать на таком празднике – заветная мечта многих ребят. В этом году такая мечта смогла исполниться и у вас. Желаю вам проникнуться новогодним настроением и унести с собой тепло и ощущение праздника", – пожелал Акимов, провожая детей.Предприниматель из Италии Лоренцо Берти и координатор Итальянского центра в ЛНР Андреа Пальмери, которые также пришли проводить ребят, пожелали им теплых каникул и ярких впечатлений."Вторая и третья группы детей отправятся на Кремлевскую елку 4 и 5 января. Посмотреть праздничное представление смогут еще 30 детей членов отраслевых профсоюзов. И, конечно, никто из детей не уйдет из Государственного Кремлевского дворца без подарка – набора сладостей в металлической коробочке в виде одной из башен Кремля", – рассказали в ФП ЛНР.Празднику Кремлевской елки уже более 80 лет, впервые он состоялся в 1935 году в Колонном зале Дома союзов, а с 1963 года "переехал" в Государственный Кремлевский дворец. Кремлевской елке нет равных в Европе по масштабу и количеству представлений в столь короткий период – за две недели состоятся более 40 спектаклей. В этом году для детей в Кремлевском дворце подготовлена новогодняя сказка "Письмо Деду Морозу", премьера которой состоялась 25 декабря.Высота нынешней елки в Кремле достигает 25 метров. Для ее украшения понадобилось более двух тысяч игрушек, 1770 метров гирлянд и 26 светодиодных шаров.26 декабря — Луганск