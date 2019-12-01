В Таллине открыли памятник советским воинам-освободителям

Фото: © Посольство России в Эстонии / FacebookТоржественное открытие памятника советским воинам-освободителям, военнопленным и жертвам фашистского террора состоялось в Таллине, сообщило посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook, передает RT.Как =68.ARATmuzD4Ew8SLN2W_2JfgwJ39GbPu3xVNncibU1NjkiLlxZQjBh86fpZhCBrH-VrwSxTNVMjJN8naOeBpg3fDUVNrhtGTLGuUNly0WD_8CyWsNjemj_QiCoJownOgGlFYW5dqQX9LLAobXp_UTy2UTjel0zpOI2KR09od0kwTDYJXovUjltvDEkQEx9tS2h-hXih6A21Bx8f_d4ozJ9rslVqKahtar6hc5HGWhYwtmdyD2hkguY6ZB6LUHUQBFYiirK-KF5U8oePUa5C6HIrD2P6nbO6YlSb_upS6wI2T_hLTsiRVqubobAzCO1C0YSuaz4kogJT6aYaDVjiNiBG-oPELER&__tn__=-R]отмечается, монумент установлен на перекрёстке улицы Вальдеку и Вильяндиского шоссе — на месте танкового рва, в который нацисты во время оккупации сбрасывали тела расстрелянных. По подсчётам поисковиков, там покоятся останки более 1,5 тыс. человек.Перед собравшимися выступил советник — посланник дипмиссии Сергей Налобин, который отметил важность работы по уходу за советскими воинскими захоронениями для сохранения памяти о победе над фашизмом.Сотрудники посольства, военный атташе Андрей Бережной, члены ветеранских и поисковых организаций возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших минутой молчания.