Украина и США заключили контракт на поставку второй партии Javelin

Фото: © Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperУкраина заключила контракт с США на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил замминистра обороны Анатолий Петренко, передает РИА Новости.В пресс-службе военного ведомства отметили, что Киев заказывает и аналогичные комплексы украинского производства, а также станции радиоэлектронной борьбы и разведки.По словам Петренко, в 2019 году Минобороны реализовало два контракта с Вашингтоном "по программе иностранных военных продаж" и один контракт "с агентством НАТО по поддержке и поставкам".Замминистра также упомянул, что "теперь на вооружении есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте, автоматизированный комплекс управления артиллерией, а также радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы".Поставку на Украину первой партии Javelin — 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов — США одобрили в марте 2018 года.Впоследствии Госдепартамент утвердил продажу Украине второй партии этого оружия почти на 40 миллионов долларов. Речь идет о "продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования" и технической поддержке. Кроме ракет, украинские власти намерены купить десять пусковых установок к ним.В ноябре советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон не готов вечно оказывать Украине военную помощь.В свою очередь, помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд в начале декабря заявил, что Вашингтон уже предоставил Украине различную военную помощь на 1,6 миллиарда долларов.Задержка военной помощи Киеву летом 2019 года стала одним из главных аспектов расследования по импичменту президента Дональда Трампа. Демократы уверены, что Трамп в качестве условия предоставления помощи потребовал от Киева начать расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его семьи. Трамп это отрицает.