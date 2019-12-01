Главные достижения российской "оборонки" 2019 года

ТАСС — о том, чем запомнился этот год, какие достижения и разработки военно-промышленного комплекса уже есть в российской армии, а какие в будущем усилят мощь страны.В армии России достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года.Поступление более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2%, а уровень оснащенности в ядерной триаде достиг 82%. Действовавшие ранее образцы техники во всех видах и родах войск последовательно заменяются на современные. Так, все бригады Сухопутных войск полностью перевооружены на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".Ударный беспилотник "Охотник", гиперзвуковая ракета "Циркон", лазер "Пересвет", ракетный комплекс "Авангард" и пистолет "Удав" можно назвать настоящими оборонными "премьерами" этого года. Об одних много писали и говорили, другие показали впервые и даже приняли на вооружение. Интерес к этим перспективным разработкам нашей "оборонки" в текущем году был огромный и еще долго не пропадет.Стратегические ядерные силы России пополнились принципиально новыми ударными системами.Лазерные комплексы "Пересвет" с 1 декабря встали на боевое дежурство для прикрытия подвижных грунтовых ракетных комплексов в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН. Это первый российский боевой комплекс на новых физических принципах, о создании которого впервые рассказал Владимир Путин в марте 2018 года. Подробная информация об этом лазере засекречена.Завершено создание ракетного комплекса "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Первый ракетный полк РВСН, вооруженный этим комплексом, в конце декабря также заступил на боевое дежурство.На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более.Владимир Путин,президент РоссииШумиха в прессе вокруг этих новых образцов авиатехники была весь год. Сначала в СМИ "просочились" первые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник" (разработчик — ПАО "Сухой"), предположительно сделанные на аэродроме, затем заговорили про его первый полет, который продолжался более 20 минут. Эти кадры потом официально опубликовало Минобороны РФ.Затем интерес к нему "подогрел" первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57. Было отработано взаимодействие между "Охотником" и Су-57 "по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения".Однако если испытания "Охотника" будут идти еще достаточно долго (планируется начать его серийные поставки в войска в 2025 году), то Су-57 с 2020 года начнет пополнять авиачасти ВКС РФ. Контракт на поставку первых двух машин был подписан в 2018-м. И планировалось, что первый военные получат до конца этого года.Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что произошедшая авиакатастрофа Су-57 в Хабаровском крае вряд ли как-то повлияет на темпы производства этих самолетов — до конца 2027 года ВКС должны получить 76 машин, которыми будут оснащены три авиационных полка.На сегодняшний день Су-57 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. Обладает всеми характеристиками, присущими машине пятого поколения. Сочетает в себе прорывные технологии как в авиастроении, так и в области программного обеспечения, развивая новые возможности истребителя и оказывая интеллектуальную поддержку пилотуАлександр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализаСтало также известно, что Су-57 повторно испытали в Сирии, где были успешно выполнены все запланированные задачи. Там же на нем испытывались новые виды ракет и бомб.Этот самолет очень ждали. Работы по созданию Ил-112В ведутся с 2014 года. Первый образец легкого транспортника впервые поднялся в воздух 30 марта на аэродроме в Воронеже.Занимавший тогда пост генерального директора ПАО "Ил" Алексей Рогозин сказал, что "Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период". Он будет помогать в решении многих задач как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе.100% его узлов и агрегатов — российского производства, большая часть из них создана предприятиями госкорпорации "Ростех". Так, заводом "ОДК-Климов" для него специально разработаны турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ, которые также будут в будущем работать на региональном самолете Ил-114.На сегодняшний день перед ПАО "Ил" стоят серьезные задачи по проведению всех летных испытаний и подготовке к серийному производству этой машины. Ведь этот легкий транспортник должен прийти на замену устаревшим машинам семейства "Ан". Потребность в "Илах" военное ведомство оценивает в 100 единиц.Воздушная компонента ядерной триады будет усиливаться. В этом году было официально объявлено, что началось серийное производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М. В ближайшие годы они начнут поступать на вооружение дальней авиации ВКС РФ.В конце ноября стало известно, что первый модернизированный Ту-160М собран и передан на испытания, которые пройдут на площадке Казанского авиационного завода им. Горбунова (в составе ПАО "Туполев"). Его ожидают в войсках в 2021 году.Эта машина была создана в рамках программы глубокой модернизации строевых самолетов Ту-160, которые за особую грацию стали называть "Белыми лебедями". "Электронная "начинка" нового ракетоносца серьезно отличается от предшественника. Вследствие глубокой модернизации эффективность Ту-160М увеличивается на 60%, — говорит руководитель Бюро военно-политического анализа. — Кроме того, машина получила новейшую бортовую систему управления и навигационную систему. Также оборудован бортовой РЛС и комплексом радиоэлектронной борьбы. Значительно усилилась и боевая мощь".Стало известно, что два крупнейших разработчика вертолетов России конструкторские бюро (КБ) "Миль" и "Камов" решено к 2022 году объединить в единую структуру — Национальный центр вертолетостроения.Такая новость в СМИ вызвала шквал критики в адрес холдинга "Вертолеты России". Однако в пресс-службе заверили, что две знаменитые конструкторские школы сохранят и оставят их имена в названии: "Ми" и "Ка" являются синонимами надежности, безотказности, высоких летно-технических характеристик.Объединение, по мнению специалистов и экспертов, должно привести не только к необходимой оптимизации компаний, но и усилить позиции на мировом рынке.2019-й порадовал вертолетным дебютом — на МАКС был показан опытный образец транспортно-десантного Ми-38Т, созданного на базе сертифицированного гражданского вертолета. Он может применяться для перевозки грузов и пассажиров, а также в качестве поисково-спасательной машины. Примечательно, что это единственный в мире вертолет, способный подниматься на высоту самолетов. Две машины уже направлены в войска.Дебютировал на МАКС-2019 и модернизированный Ми-26Т2В — самый грузоподъемный в мире вертолет, который производит завод "Роствертол". Сообщалось, что Минобороны намерено приобрести десять машин в новом облике."На сегодняшний день опытный образец Ми-26Т2В успешно завершил предварительные заводские испытания, что позволило нам приступить к программе государственных совместных испытаний, которые продлятся весь 2020 год", — сказал глава вертолетного холдинга Андрей Богинский.Это событие года, пожалуй, стало главным в сфере военно-технического сотрудничества, и шумиха вокруг него только разрасталась.Покупка Турцией у России зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" — камень преткновения в отношениях Анкары и Вашингтона. Еще с лета США угрожают санкциями из-за этой сделки. Это "клин" во всю внутреннюю архитектуру НАТО, считает эксперт. "США слишком долго тянули с поставками Турции систем ПРО типа "Патриот", и после поддержанной Вашингтоном попытки госпереворота в Турции власти страны еще больше убедились в несовершенстве коллективной системы защиты членов альянса и "обернулись" к российскому ОПК, — говорит Михайлов. — Негативная реакция США на решение Анкары также привела к отказу от поставок им истребителей пятого поколения F-35"."Вашингтон решил, что таким образом "накажет" Эрдогана, однако тем самым США еще больше поставили под сомнение наличие централизованного управления в НАТО. И теперь Турция на полном серьезе изучает предложения России по обновлению своего авиапарка", — добавляет эксперт.Несмотря ни на что Анкара получила С-400, контракт по которым предусматривал поставку четырех дивизионов на сумму около $2,5 млрд. И теперь в Турции присматриваются к истребителю Су-35, тактико-технические характеристики которого внимательно начали изучать еще в сентябре на выставке "Технофест" в Стамбуле.Дискуссии о возможной покупке самолетов активизировались после визита Эрдогана в Москву 27 августа, когда во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с Владимиром Путиным он проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. Турецкий лидер заявил, что не исключает возможность покупки Су-35 и даже Су-57Э, который впервые в этом году представили в экспортном исполнении.Продолжение этой российско-турецко-американской истории точно придется ждать в 2020 году.Много событий, новостей и заявлений в этом году было и по Военном-морскому флоту (ВМФ). Полным ходом идет его обновление. Так, Тихоокеанскому флоту была передана первая дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 "Варшавянка". Вторая — "Волхов" — спущена на воду в Санкт-Петербурге.Всего на "Адмиралтейских верфях" для дальневосточных рубежей страны будет построено их шесть. Рассматривается вопрос строительства этих субмарин и для Балтийского флота. Сейчас "Варшавянки" (тоже шесть лодок) находятся в составе Черноморского флота и уже не раз показали свои возможности в боевых условиях.Увеличится на флоте и количество кораблей, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Отвечая на вопрос о переоснащении всех боевых кораблей ВМФ ракетами "Калибр" и "Циркон", президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил: "Все новые проекты кораблей, которые мы строим, они с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет, в том числе тех, которые вы назвали".Носителями "Цирконов" станут корабли и подводные лодки, которые в настоящее время имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр" или "Оникс". Сообщалось о планах развернуть "Цирконы" на проходящих модернизацию фрегате "Маршал Шапошников" и многоцелевой атомной подводной лодке проекта 949А "Иркутск", а также корвете "Гремящий". Известно, что уже разрабатывается наземный вариант этой гиперзвуковой ракеты.В госпрограмму вооружения внесено создание для ВМФ вертолетоносцев (универсальных десантных кораблей). О планах весной 2020 года заложить первые два на судостроительном заводе "Залив" в Керчи стало известно в сентябре. Их водоизмещение составит 25 тыс. тонн, они смогут нести не более 20 тяжелых вертолетов, получат доковую камеру для десантных катеров и будут способны перевозить до двух усиленных батальонов морской пехоты (около 900 человек) каждый.Также уже прозвучало заявление, что холдинг "Вертолеты России" готов полностью обеспечить авиакрылом будущие вертолетоносцы ВМФ, в перспективе — даже "Миногой" (эскизно-техническое проектирование нового палубного вертолета уже завершено).В начале года все узнали про пистолет "Удав". Спустя полгода сообщили, что он прошел государственные испытания и начал поставляться в войска."Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах от –50 °C до +70 °C, что делает его пригодным для применения всеми родами войск", — сообщал индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.Вместимость магазина "Удава" находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов. Оружие использует мощные российские патроны калибра 9x21 мм, что позволяет пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм. Кстати, его создание в ЦНИИточмаш в общей сложности составило пять лет, а конструктору пистолета Ивану Козлову всего лишь 26 лет.Теперь вопрос замены пистолета Макарова (ПМ), считающегося еще со времен СССР основным армейским пистолетом, с повестки дня будет окончательно снят.Несмотря на такое обилие перспективных разработок и поставок новых образцов техники и вооружения в войска, военный бюджет России в 2020 году упадет на девятое место в мире, в то время как в этом году он находился на восьмом, в 2018-м — на седьмом. Тем не менее набранные темпы перевооружения армии сохранятся.ТАСС