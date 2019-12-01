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Полиция Луганщины просит местных жителей не использовать пиротехнику и салюты в период праздников

robot Сегодня, 00:300Новости
Полиция Луганщины просит местных жителей не использовать пиротехнику и салюты в период праздников
Национальная полиция Луганщины сообщает, что в период новогодних и рождественских праздников будут усилены меры публичной безопасности.
Об этом передает пресс-служба ЛОВГА
Одной из причин, которая может дестабилизировать обстановку, повысить напряжение среди общественности, привести к трагическим последствиям является использование пиротехники и салютов во время проведения массовых мероприятий.
Вследствие этого, выдвинуты требования о запрете реализации пиротехнических средств на период новогодних и рождественских праздников.
Обращаемся к жителям Луганщины с просьбой соблюдать нормы публичной безопасности и правопорядка, а также не использовать пиротехнические средства и салюты. Новости Региона - Сегодня, 00:02 47

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