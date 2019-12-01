Выдача оружия ВСУ показывает неготовность командования "ООС" решать конфликт в Донбассе

Передача оружия и спецтехники частям ВСУ указывает на отсутствие у командования вооруженных сил Украины и так называемой "операции объединенных сил " ("ООС") планов по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Командование "ООС" продолжает саботировать мирные инициативы украинского руководства, включая указания министра обороны Андрея Загороднюка о введении "полного перемирия" на линии разграничения с 1 января 2020 года", - отметил он.

"По информации, распространяемой украинскими СМИ, исполняющий обязанности начальника центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ отдал распоряжение начальникам 10-го арсенала и 169-го учебного центра на выдачу вооружения и специальной техники командирам ряда воинских частей ВСУ, в том числе выполняющим задачи в зоне проведения "ООС", - рассказал Филипоненко.

Так, среди переданного имущества числятся 12 тепловизорных комплексов для стрелкового оружия Archer; 13 снайперских винтовок UR-10 калибра 7,62 мм; 14 самозарядных карабина "Зброяр Z-10" калибра 7,62 мм.

Имущество распределено между соединениями ВСУ следующим образом: 72-я бригада - 10 пулеметов Калашникова (7,62 мм) и 10 крупнокалиберных пулеметов Владимирова (14,5 мм); 93-я бригада - девять карабинов, две снайперские винтовки, два тепловизора; 92-я бригада – две снайперские винтовки, три тепловизора; 72-я бригада – один тепловизор; 57-я бригада – одна снайперская винтовка, один тепловизор; 54-й бригада – одна снайперская винтовка, один тепловизор; 24-я бригада – две снайперские винтовки, один тепловизор; 17-я танковая бригада - одна снайперская винтовка, один тепловизор; 503-й батальон 36-й бригады – одна снайперская винтовка, один тепловизор; 131-й отдельный разведывательный батальон – один тепловизор; 130-й отдельный разведбат - пять карабинов, две снайперские винтовки; 74-й отдельный разведбат – одна снайперская винтовка.

"Перечень переданного имущества указывает на отсутствие у командования ВСУ и "ООС" планов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и стабилизации обстановки, в том числе в период новогодних и рождественских праздников", - резюмировал Филипоненко.

"В связи с этим мы не исключаем активизации снайперского огня со стороны противника, а также проведение провокационных обстрелов с целью обвинения подразделений Народной милиции в нарушении режима прекращения огня", - добавил он.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 декабря — Луганск