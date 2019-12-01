Проверки выявили 15 дезертиров в ОТГ "Север" за неделю – Народная милиция

Проверки, проведенные в течение недели в подразделениях оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", выявили отсутствие в местах дислокации соединений 15 военнослужащих ВСУ. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что в преддверии новогодних праздников в частях и соединениях ВСУ увеличилось количество случаев дезертирства военнослужащих.

"Только за последнюю неделю в оперативно-тактической группировке (ОТГ) "Север" в результате проверок выявлено отсутствие 15 военнослужащих, из них шесть беглецов с оружием", – сообщил Филипоненко.

"Действительной цифрой военнослужащих, дезертировавших из зоны так называемой "ООС", скорее всего, не владеет никто, так как последние чаще всего выявляются только после совершения ими правонарушений вдали от мест дислокации своих частей", – добавил офицер пресс-службы.

Он отметил, что "спровоцированные давлением командования, постоянными поборами и неудовлетворительными условиями несения службы случаи самовольного оставления частей военнослужащими командованием "ООС" тщательно скрываются, даже в тех случаях, когда дезертиры покидают места несения службы с табельным оружием".

"Традиционно командование больше интересует сохранение статистики, чем безопасность мирных граждан и подчиненного личного состава", – сказал Филипоненко.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 декабря — Луганск