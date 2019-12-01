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Погребинский озвучил единственный вопрос, который заставит Украину отказаться от Донбасса

root Сегодня, 14:3025Новости
Погребинский озвучил единственный вопрос, который заставит Украину отказаться от Донбасса

Политолог Михаил Погребинский считает, что представители оппозиционных политических партий на Украине не заинтересованы в возвращении Донбасса и Крыма, потому что не найдут там своих избирателей.
Украинский журналист Дмитрий Гордон в октябре 2019 года призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса. В эфире телепрограммы «Свобода слова» телеведущий предложил Украине сдаться и отгородить юго-восточную часть страны стеной. Он считает, что такие меры позволят стране выстроить экономику и стать европейским государством «на зависть населению Донбасса и Крыма», среди которых «остались только враги».
Известный киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя призыв Дмитрия Гордона, предположил, что все, кто имеет отношение к партиям Порошенко, Вакарчука и Тимошенко предпочтут отказаться от Донбасса в пользу «движения на Запад». По его словам, приблизительно 15% украинцев поддерживают подобную идею, однако боятся напрямую об этом говорить из-за страха перед СБУ.
Эксперт отметил, что в случае с политическим классом ситуация обстоит по-другому. Представители оппозиционных партий Украины электорально не заинтересованы в возвращении Донбасса, потому что среди жителей юго-восточных территорий не найдется людей, которые за них проголосуют.
«Правда, уровень поддержки может зависеть от формулировки вопроса. Если спросить: «Вы согласны на уход Донбасса в состав России?» – это поддержит менее 10%. Но если сказать, что наличие Донбасса в составе Украины осложнит движение в сторону ЕС и НАТО – тогда поддержка возрастет где-то до 20-25%», – цитирует Погребинского газета «Взгляд».

Ранее зампредседателя Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении Крыма и Донбасса». Подробнее — в материале «ПолитПазл».
Николай Коперник

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