Глава ЛНР вручил госнаграды отличившимся спасателям Республики (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник поздравил сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Республики и ветеранов с профессиональным праздником. Об этом с торжественного собрания, состоявшегося в Луганской академической филармонии, передает корреспондент ЛИЦ.Мероприятие началось с вноса в зал флага ЛНР и знамени МЧС, после участники собрания посмотрели фильм, посвященный героическому труду спасателей Республики."Переоценить ваш нелегкий труд невозможно, без преувеличения могу сказать, что вы все – герои нашего времени. Уверен, что со мной согласятся все жители ЛНР. Вы выбрали очень сложную, тяжелую, зачастую опасную, но очень благородную профессию", - сказал Пасечник.Он отметил, что с честью исполняя свой долг, спасатели ЛНР часто рискуют своей жизнью ради спасения других."В экстренных ситуациях вы всегда первыми приходите на помощь, отодвигая на задний план страх и какие бы то ни было сомнения. Вы способны принимать единственно правильные решения в, казалось бы, безвыходной ситуации", - сказал глава ЛНР.Пасечник подчеркнул, что сотрудники МЧС являются образцом мужества, отваги и патриотизма.Глава Республики вручил лучшим сотрудникам ведомства медали "За отвагу" II степени, "За верность долгу", "За веру и волю", "За спасение жизни", памятный знак "Милосердие", а также присвоил звание "Заслуженный спасатель ЛНР" министру чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Евгению Кацавалову."Вы являетесь гордостью нашей Республики, людьми, которые в самый трудный и ответственный час приходят на выручку и на помощь нашим гражданам. Вы не щадите себя иногда теряя здоровье и, к сожалению, жизни при выполнении своего профессионального долга", - сказал заместитель председателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль.Он вручил грамоты и благодарности отличившимся сотрудникам ведомства."Пять лет – много это или мало? Это не счет, а пройденный этап жизни. Вы доказали, что своим мужеством, я не побоюсь этого слова, своим героизмом вы доказали народу ЛНР, что Министерство, сохраненное и теперь уже пополняемое молодыми сотрудниками, готово справиться с любой задачей, поставленной перед нами", - подчеркнул Кацавалов.Министр вручил отличившимся сотрудникам МЧС почетный знак "За мужество и доблесть" II степени, нагрудные знаки "За отвагу при ликвидации чрезвычайной ситуации" II степени, "За заслуги в горноспасательной службе" III степени, "За заслуги", медали "За отвагу на пожаре", а также присвоил очередные специальные звания.Заместитель министра внутренних дел, начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР, полковник полиции Михаил Параскеев поблагодарил спасателей Республики за их тяжелый труд, пожелал здоровья и благополучия и вручил лучшим сотрудникам ведомственные медали.Ранее сегодня спасатели из ЛНР, России и Южной Осетии провели в Луганске торжественное гашение блока марок "5 лет МЧС ЛНР".День спасателя установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 27 декабря.27 декабря — Луганск