Энергетики ЛНР в 2019 году заменили более 1100 опор ЛЭП и 42 км проводов – Минтопэнерго

Энергетики Республики в 2019 году провели замену более 1100 опор линий электропередачи (ЛЭП) и около 42 км электропроводов. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики Андрей Кустов.Он отметил, что в 2019 году был выполнен большой объем ремонтных работ на объектах электроэнергетики Республики."Так, произведена заменена 1 110 опор, 1 917 изоляторов, около 42 километров проводов. Кроме того, отремонтировано 265 трансформаторов, выполнен ремонт 420 трансформаторных и распределительных подстанций", – уточнил Кустов."Кроме того, выполнена расчистка трассы в охранных зонах электрических сетей протяженностью более 680 км", – добавил замминистра.27 декабря — Луганск