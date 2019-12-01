Потери ОТГ "Север" за неделю составили более 20 военнослужащих – Народная милиция

Потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" ВСУ за неделю составили восемь погибших и 13 раненых. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По информации от нашего источника в штабе ОТГ "Север", небоевые потери группировки за истекшую неделю составили восемь военнослужащих ВСУ погибшими и 13 раненными, из них: в 72-й бригаде – три военнослужащих погибшими и четверо ранеными, в 59-й бригаде – два погибших и трое раненых, в 46-й бригаде - два погибших и четверо раненых, в 93-й бригаде – один погибший, два раненых", - сообщил Филипоненко.

Он добавил, что командиры бригад "с докладом в вышестоящий штаб не торопятся, дожидаясь подходящего момента".

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что потери ОТГ "Север" ВСУ с начала военной агрессии Киева против народа Донбасса составили более 10,2 тыс. человек и более 1,6 тыс. единиц техники.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 декабря — Луганск