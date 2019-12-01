Координаторы проектов ОД "Мир Луганщине" подвели итоги работы за 2019 год (ФОТО)

Координаторы проектов общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" на собрании, состоявшемся в здании Республиканского исполкома ОД, подвели итоги работы за год. Об этом сообщили в пресс-службе "Мира Луганщине".Координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова рассказала, что за год активисты проекта оказали помощь 5 235 жителям ЛНР, передав более 28 тыс. кг помощи. Одним из самых значимых мероприятий, по ее мнению, стала торжественная церемония посвящения в волонтеры ОД "Мир Луганщине", которая прошла в апреле."В проекте "Молодая гвардия" 886 активистов. За год было проведено 956 мероприятий, 682 из которых провели теротделения проекта. Акция "Здоровое поколение" и кустовые сборы теротделений оказались в числе самых ярких для молодежи мероприятий", - отметил координатор проекта "Молодая гвардия» Даниил Степанков.Координатор проекта "Горячая линия" Яна Михайлюк рассказала, что за год в проект поступило более трех тыс. обращений, по 1878 была предоставлена консультация, 1009 обращений были решены в пользу заявителей."Филипп Кобцев подвел итоги двух проектов, в которых он является координатором. За год активисты проекта "Мы помним!" организовали 43 мероприятия. В рамках проекта были организованы памятные митинги, среди которых митинг-реквием о погибших во время ликвидации на Чернобыльской АЭС и митинг памяти жертв украинской агрессии. А в проекте "Дружина" за год состоялось более 90 мероприятий для активистов, в основном спортивные тренировки и встречи", - говорится в сообщении.Координатор проекта "Забота о ветеранах" Галина Григорова рассказала, что одним из основных мероприятий проекта стала «Эстафета памяти». Она стартовала в апреле и прошла по всем городам Республики. Также активисты проекта в течение года проводили акции "Как живешь, ветеран?", презентации сборника стихов луганского поэта Андрея Медведенко "Запах чабреца", посещали гериатрические учреждения Республики и организовывали различные встречи и мероприятия с участниками ветеранских организаций.Ранее территориальные отделения ОД "Мир Луганщине" отчитались о работе за 2019 год.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 104 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.27 декабря — Луганск