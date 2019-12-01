Националисты воруют дрова, уголь и ГСМ у мирных жителей в зоне "ООС" – Народная милиция

Боевики "Национального корпуса" после запрета вырубки леса вблизи линии соприкосновения массово воруют дрова, уголь и горюче-смазочные материалы (ГСМ) у мирных жителей населенных пунктов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что "в очередной раз отмечены факты мародерства боевиков "Национального корпуса" в населенных пунктах вблизи участков разведения".

"После запрета командующим "ООС" на проведение вырубки леса вблизи линии боевого соприкосновения самыми распространенными случаями преступлений стали факты кражи дров, угля и горюче-смазочных материалов у мирных жителей", – рассказал Филипоненко.

"Также серьезное недовольство мирного населения вызывают факты появления националистов в общественных местах в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а также продажа ими наркотических средств местным асоциальным элементам, что способствует существенному росту преступности в регионе", – добавил офицер пресс-службы.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 декабря — Луганск