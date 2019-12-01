Боец ВСУ получил тяжелое ранение в перестрелке с националистами – Народная милиция

Боец вновь прибывшей в зону проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") бригады ВСУ получил ранение в результате перестрелки с националистами. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По сообщениям наших источников с временно оккупированной вооруженными силами Украины территории, усиливается противостояние между так называемыми добровольцами из националистических формирований и военнослужащими регулярных частей ВСУ", - сказал Филипоненко.

Он отметил, что на прошлой неделе органами правопорядка в районе Золотого и Станицы Луганской зафиксировано два факта перестрелок между ВСУ и националистами.

"В одном из случаев не обошлось без жертв – ранение получил военнослужащий недавно прибывшей в зону "ООС" по ротации 93-й бригады ВСУ. С большой кровопотерей он был доставлен в лечебное учреждение Лисичанска. Врачи оценили его состояние как тяжелое", - сообщил офицер пресс-службы.

"По факту происшествия проводится проверка военной службой правопорядка, однако комбригом (полковником Дмитрием) Брыжинским уже отдано распоряжение оформить факт ранения военнослужащего как бытовую травму, а инцидент не предавать огласке", - добавил представитель оборонного ведомства.

Ранее Филипоненко сообщал, что три националиста и один военнослужащий вооруженных сил Украины погибли в результате перестрелки.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 декабря — Луганск