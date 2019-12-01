Комиссия при главе ЛНР рекомендовала помиловать обратившихся с ходатайством осужденных (ФОТО)

Комиссия по вопросам помилования при главе ЛНР на очередном заседании рекомендовала помиловать осужденных лиц, обратившихся с соответствующим ходатайством. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Республики.27 декабря 2019 года состоялось очередное рабочее заседание комиссии по вопросам помилования при главе Луганской Народной Республики, которое провел председатель комиссии Алексей Самойлов."В ходе заседания был рассмотрен ряд ходатайств, поступивших в адрес (главы ЛНР) Леонида Пасечника, о помиловании осужденных в ЛНР лиц. По итогам заседания, в соответствии с указом "О Комиссии по вопросам помилования при главе Луганской Народной Республики", члены комиссии рекомендовали к помилованию осужденных лиц, обратившихся с соответствующим ходатайством", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что комиссия по вопросам помилования при главе ЛНР действует с 10 апреля 2018 года на основании Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Луганской Народной Республике, утвержденного указом Главы ЛНР. За время работы Комиссией рассмотрено 112 ходатайств.27 декабря — Луганск