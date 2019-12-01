Анна Семенович, группы "Дюна" и "Белый орел" дали в Луганске концерт ко Дню спасателя (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦИзвестные российские исполнители Анна Семенович, группы "Дюна" и "Белый орел" дали в луганском Дворце культуры имени Ленина праздничный концерт, посвященный Дню спасателя. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Открыл концерт "Белый орел" композицией "Кто никогда не стоял на краю"."Мы приехали к вам не случайно, мы приехали поздравить вас с праздником – Днем спасателя. И первая песня пусть будет нашим большим поздравлением в честь вашей профессии", - приветствовал сотрудников МЧС ЛНР вокалист группы Денис Косякин.Следующим российский коллектив исполнил хит "Потому что нельзя быть красивой такой" для сотрудниц спасательного ведомства, пожелав им счастья и мирного неба, а закончил свое выступление песней "Как упоительны в России вечера", вызвавшей бурные овации зала."Мы хотим поздравить вас и с наступающим праздником, который очень важен для нас, верующих людей, православных. Это в целом праздник добра, света и надежд. Вряд ли мы, конечно, увидимся с вами в рождественскую ночь, но хотелось бы воспользоваться именно тем случаем, что мы находимся в этом зале, мы поздравляем вас с этим великолепным семейным праздником. С наступающим вас Рождеством Христовым, друзья", - обратился Косякин к жителям ЛНР.Продолжила концерт Семенович, исполнив композицию "Я за тобой хоть на край земли"."Я вас хочу поздравить с этим замечательным праздником – Днем спасателя. Потому что как мы, женщины, любим, когда нас спасают. Но а главное, чтобы с нами никогда ничего не происходило и чтобы наши дорогие спасатели были всегда здоровы и счастливы. Пусть поменьше будет всяких ситуаций в мире, когда нужно кого-то спасать", - сказала артистка.Присутствующие в зале мужчины также имели возможность выступить на сцене в качестве подтанцовки к песне "Агент 007" по приглашению Семенович. Помочь певице вызвались трое молодых людей, среди которых артистка объявила конкурс на лучшую хореографию. В итоге победила дружба.Один из участников конкурса, луганский спасатель Иван Костенко, отметил, что совместное выступление с Семенович принесло ему "самые лучшие впечатления"."Анна очень красивая, симпатичная, открытая девушка. Считаю, что я проявил себя на четверку, можно было лучше. Я очень рад, что побывал на этом концерте. Спасибо моему руководству, что мне предоставили такую возможность", - сказал он.Завершающей частью праздничного концерта стало выступление группы "Дюна". Вместе с коллективом его известные композиции пели и зрители. Лидер группы Виктор Рыбин отдельно приветствовал сотрудников МЧС, в том числе представительниц прекрасного пола, и отметил важность их работы в спасательном ведомстве."Помните: любой руководитель, чиновник должен знать, что такое общественное мнение. Общественное мнение – это девушки. Девочки, спасибо! Поем для вас", - сказал он.Кроме того, Рыбин сопроводил выступление интересными историями из жизни группы.Анна Семенович – российская эстрадная певица, актриса, телеведущая и фигуристка, бывшая солистка группы "Блестящие". Исполнительница известных песен "Я за тобой", "Стори", "Июльское лето" и других композиций. 27 июля 2018 года артистка выступила в Луганске на концерте, посвященном Дню работника торговли, а 12 мая 2019 года дала в Алчевске концерт ко Дню образования Луганской Народной Республики."Дюна" – советская и российская музыкальная группа, образованная в 1987 году. Музыканты экспериментируют в жанрах поп, эстрада, поп-рок, русский шансон, камеди-рок. Исполнители известных композиций "Страна Лимония", "Коммунальная квартира", "Привет с большого бодуна" и других. 19 июля 2019 года коллектив принял участие в праздничной концертной программе ко Дню металлурга в Алчевске."Белый орел" – российская музыкальная группа, основанная в 1997 году Владимиром Жечковым, который лично исполнил большинство хитов группы. Визитной карточкой коллектива стали композиции "Как упоительны в России вечера", "Потому что нельзя быть красивой такой", "С высоких гор". 8 сентября 2018 года артисты выступили на Театральной площади столицы ЛНР с праздничной концертной программой ко дню города.День спасателя установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 27 декабря.27 декабря — Луганск