Синоптики прогнозируют днем 28 декабря в ЛНР до 6 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 28 декабря будет колебаться от 1 градуса ниже нуля ночью до 6 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 27 декабря до 21.00 28 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно, местами слабый дождь, местами туман, ночью и утром местами слабый гололед, ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4, днем 1-6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит ноль – плюс 2 градуса, днем – 3-5 градусов тепла.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 1 – плюс 1 градуса ночью до 2-4 градусов выше нуля днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

Время восхода солнца в Луганске 28 декабря – 7.34, время захода – 17.10. Продолжительность светового дня составит 9 часов 36 минут.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 28 декабря метеорологи отмечали в 1885 году – минус 26,8 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2000 году и составляла плюс +9,8 градуса.

По предварительному прогнозу, 29-30 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, температурный фон постепенно понизится.

27 декабря — Луганск