Поступок шахтеров Донецкой области показал реальную ситуацию в экономике Украины – эксперт

Поступок шахтеров Донецкой области продемонстрировал реальную ситуацию в экономическом секторе Украины. Об этом ЛИЦ заявил заведующий кафедрой философии и социологии Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко, доктор исторических наук, политолог Дмитрий Крысенко.

Вечером 26 декабря горняки шахты "Краснолиманская", расположенной в подконтрольной Украине части Донецкой области, отказались подниматься на поверхность в знак протеста против невыплаты долгов по зарплате. По состоянию на утро 27 декабря под землей оставалось четыре человека.

"Поступок шахтеров Донецкой области продемонстрировал реальную ситуацию в экономическом секторе Украины. Люди доведены до предела ложью украинских политиков во главе с Зеленским. Все обещания о росте экономики оказались очередным дешевым пиаром в стиле Порошенко. При этом, попрошу заметить, что Украина, в отличие от Донбасса, не находится в экономической блокаде. Но, несмотря на это, из-за олигархического и коррупционного строя, горняки Украины, работающие в сложнейших условиях, остаются без заработной платы", - подчеркнул Крысенко.

Он предположил, что недовольство шахтеров будет только расти на фоне разворовывания финансов, выделяемых Украине Европой.

27 декабря — Луганск