Шести городам Луганщины сократят подачу воды

Подача воды в шесть городов Луганской области сократится до 28 декабря из-за ремонта Родаковской насосной станции, по сообщениям СМИ.

«27 декабря с 07.00 в связи с ремонтными работами на Родаковской насосной станции второго подъема ориентировочно до 06.00 28 декабря (с учетом вхождения в рабочий режим) будет сокращена подача воды потребителям в городах: Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Перевальск, Петровское — 40%; Родаково — 100%", — говорится в сообщении.

Напомним, что более 7,5 тысяч абонентов в Лутугинском районе остаются без водоснабжения из-за порыва водовода.

Новости Региона - Сегодня, 21:01 33