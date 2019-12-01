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Минкульт: В феврале запустят телеканал для оккупированных районов

robot Сегодня, 21:450Новости
Минкульт: В феврале запустят телеканал для оккупированных районов
Министерство культуры, молодежи и спорта обещает в феврале 2020 запустить новый телеканал для оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Лига.net ссылаясь Радио Свобода.
«На базе телеканала UA | TV в феврале 2020 года будет создан телеканал для временно оккупированных территорий», — сказал первый замминистра Анатолий Максимчук.
По его словам, на первом этапе телеканал объединит «лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием».
«Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий», — рассказал Максимчук.

Летом 2019 Офис президента озвучил идею создания международного русскоязычного канала для борьбы «за умы» украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и россиян на территории России. Новости Украины - Сегодня, 21:27 9

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