На Луганщине обсудили варианты строительства железнодорожной ветки

Луганская ОГА совместно с Региональным филиалом «Донецкая железная дорога» рассмотрели возможные варианты направлений строительства ветки: Сватово — Белокуракино, Сватово — Старобельск, Рубежное — Старобельск, Рубежное — Новый Айдар, Тополя — Лантратовка и Двуречная — Лантратовка.



Об этом сообщает Трибун со ссылкой на пресс-службу ЛОГА.



Так, проведен анализ развития путевого хозяйства железнодорожных станций, расположенных на путях «Кондрашевская Новая — Лантратовка» и «Попасная — Сватово — Купянск», и характеристики профиля местности для определения наиболее подходящих пунктов стыковки с новой веткой.



Отмечается, что направления «Тополя — Лантратовка» и «Двуречная — Лантратовка» признаны неприемлемыми из-за сложного профиля местности, недостаточного развития путевого хозяйства станции «Лантратовка» и близость к границе с РФ. Направление «Сватово — Белокуракино» также не имеет перспектив из-за сложного профиля местности и слабого развития путевого хозяйства станции «Белокуракино».



В связи с этим, предложены варианты прохождения ветви — Сватово — Старобельск, Рубежное — Старобельск, Рубежное — Новый Айдар. Длина пути может составить около 62, 59 и 43 км соответственно.



«Наиболее благоприятный профиль местности имеет направление Рубежное — Старобельск, где отпадает необходимость строительства искусственных сооружений (кроме переездов).

Обе станции имеют достаточное путевое развитие и возможность строительства примыканий. Кроме того, станция «Старобельск» имеет стратегическое значение, поскольку расположена посредине пути «Кондрашевская Новая — Лантратовка», а Старобельск равноудален от северных и восточных районов области и является логистическим центром с разветвленной сетью автомобильных дорог», — сказано в сообщении.



Направление «Рубежное — Новый Айдар» — самое короткое, однако имеет усложненный профиль местности, требует строительства мостового перехода через пойму р. Айдар и проходит в стратегической близости к линии разграничения.



Отмечено, что оценка стоимости реализации каждого варианта строительства железнодорожной линии, которая соединит пути «Кондрашевская Новая — Лантратовка» и «Попасная — Сватово — Купянск», и окончательный выбор могут быть осуществлены после разработки технико-экономического обоснования и составления проектно-сметной документации.



По предварительным оценкам, стоимость этого комплекса мероприятий по одному варианту составляет 10 млн гривен, в том числе ТЭО — 3,5 млн гривен. При этом, в областном бюджете необходимые средства отсутствуют. Однако была достигнута договоренность о привлечении к реализации проекта средств международных партнеров.



В частности, USAID готово финансировать разработку ТЭО и ПСД при создании межведомственной рабочей группы по вопросу реализации инфраструктурного проекта по строительству соединительной железнодорожной ветки в Луганской области. С этой целью ЛОГА обратилась к министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию. Новости Региона - Сегодня, 21:10 106