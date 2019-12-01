Javelin - как фетиш Украины

Который год слышу восторженные возгласы представителей украинской армии по поводу приобретения очередного комплекса ПТРК "Javelin". Хотя нет, сначала долго они озвучивали "хотелки" от США, мол не надо нам "носилки и медикаменты", нам нужны именно они, могучие Джавелины, иначе мы без них не победим Россию.Мне кажется, никто понятия не имел, зачем им нужно именно это оружие, но космическая цена и красивое название вероятно сделали свое дело...Еще в то время Барак Обама пошел на встречу таким пожеланиям и продал первую партию в 37 штук. Хотя даже украинские журналисты сообщали, что большая часть этой поставки уже давно перепродана в Польшу, но не будет об этом. Не о том хотел сказать.Сегодня читаю новость о том, что : «В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США»Т.е. постоянно военная помощь Украине в первую очередь характеризовалась и ассоциировалась именно с "Javelin". Вот с чего бы?Да, в 60-70е годы весь запад пугался огромной массе танков на восточных границах СССР. Сотни тысяч танков тогда насчитывала наша группировка и против этого бронированного кулака Европе приходилось держать свой и соответствующие противотанковые средства. Но потом пришло время высокоточного оружия и других систем вооружения и танковые армии перестали существовать как самостоятельные единицы.Вот зачем сейчас украинским военным именно ПТРК и такие дорогущие? Дураку понятно, что у ЛНР и ДНР нет большого количества танков. Сколько бы их не было, у ВСУ их на несколько порядков больше (так должно быть по крайней мере). Вот что они будут делать с ПТРК?Скорее всего военные ДНР и ЛНР будут в окопах встречать танковые бригады ВСУ и вот там, кстати, и могут внезапно обнаружиться эти "Javelin". Как раз там они будут логично нужны и от подобного оружия будет многое зависеть в обороне. Ну кто верит, что вдруг со стороны Донбасса вдруг попрет куча танков? Видимо эти фейки с армадой русских танков как вкидывали свое время, так нужно теперь и поддерживать марку "борясь с ветряными мельницами".А вот на украинской стороне "молиться" на подобное оружие как-то глупо. Какие есть аргументы? Тем более, насколько я помню, американская сторона запрещала располагать эти комплексы на линии соприкосновения и они типа как "охраняют Киев". Ну что бы "танковые армады русских не взяли город в клещи". Ну чушь же!На самом деле это все похоже на какой то фетиш и символизм для "гражданских". С военной точки зрения это совершенно не является необходимым, но " раз, нам продают Javelin, значит, Вашингтон с нами, он будет нас защищать, а мы будем дальше сопротивляться Москве "Вот примерно по этому они тратят по 40 миллионов долларов на пару установок чисто для престижа и показухи.Разве не так?источник