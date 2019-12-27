Донбасс. Оперативная лента военных событий 28.12.2019
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 27.12.2019
09:00 Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства, не уточнив, когда Киев обращался к Берлину с этим запросом.
Пристайко выразил надежду, что в Германии пересмотрят свою позицию.
Он также заявил, что в настоящее время перед страной стоит вопрос "выживания как государства". Глава украинского МИД добавил, что Берлин и ЕС много сделали для Киева, но этого все равно недостаточно.
В последние годы украинская армия испытывает постоянные трудности с обновлением вооружения: старое выходит из строя, а на его замену не хватает средств. На помощь киевским властям приходят западные страны, передающие Украине списанное оружие.
Так, в сентябре прошлого года США отдали стране два снятых с вооружения корабля типа Island, построенных в 1988 году. В ноябре того же года Пентагон предложил Киеву списанные фрегаты. Кроме того, Украина обсуждала покупку трех устаревших датских катеров серии Flyvefisken.
В прошлом году Штаты отправили на Украину 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним, запретив использовать их на линии соприкосновения в Донбассе. Позднее выяснилось, что срок эксплуатации двигателей американских ракет истек задолго до их передачи Украине.
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