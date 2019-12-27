Донбасс. Оперативная лента военных событий 28.12.2019



"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства, не уточнив, когда Киев обращался к Берлину с этим запросом.

Пристайко выразил надежду, что в Германии пересмотрят свою позицию.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 27.12.201909:00Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.Он также заявил, что в настоящее время перед страной стоит вопрос "выживания как государства". Глава украинского МИД добавил, что Берлин и ЕС много сделали для Киева, но этого все равно недостаточно.В последние годы украинская армия испытывает постоянные трудности с обновлением вооружения: старое выходит из строя, а на его замену не хватает средств. На помощь киевским властям приходят западные страны, передающие Украине списанное оружие.Так, в сентябре прошлого года США отдали стране два снятых с вооружения корабля типа Island, построенных в 1988 году. В ноябре того же года Пентагон предложил Киеву списанные фрегаты. Кроме того, Украина обсуждала покупку трех устаревших датских катеров серии Flyvefisken.В прошлом году Штаты отправили на Украину 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним, запретив использовать их на линии соприкосновения в Донбассе. Позднее выяснилось, что срок эксплуатации двигателей американских ракет истек задолго до их передачи Украине.