Новогодний блиц. Худрук МХАТа Эдуард Бояков: "Для нас, в России, конечно же, вы - наши братья"

Известный российский культурный деятель, художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького Эдуард Бояков в традиционном новогоднем блиц-интервью ЛИЦ делится своим видением итогов года уходящего и прогнозом на год грядущий.- Может быть, процесс вот такой медленной-медленной интеграции, где реальность берет свое, будет продолжаться. С другой стороны, существует огромное количество геополитических факторов где угодно в мире – от Ближнего Востока до Дальнего Востока, от Америки до Южной Америки – и они все участвуют в этой игре, и как это цинично бы не звучало, происходящее здесь – это тоже часть большой игры. Может быть, Донбасс – важная фигура, но все равно это всего лишь фигура в геополитической игре, и весь мир так к этому относится. Для нас, в России, конечно же, вы - наши братья, наши люди, для нас это наш народ, и мы хотим скорейшей интеграции, и чтобы случилось то, что очевидно должно случиться – чтобы Донбасс стал Россией.- Главная характеристика положения сегодняшнего – это относительная стабильность, в этом есть плюсы и минусы. Войны нет – это хорошо, окончательное воссоединение с Россией не происходит – это плохо. Но интеграция экономическая и такая, гуманитарная, как мне кажется, идет – очевидно, что это происходит. Так что, дай Бог.- Республики Донбасса все больше и больше отдаляются от украинской государственности, которая как пилила сук под собой, так и продолжает пилить, однако, я думаю, что если говорить о прогнозе, то я не отважился бы сейчас какие-то прогнозы давать.***Эдуард Бояков – известнейший российский продюсер, театральный режиссер, театральный педагог, учредитель фестиваля "Золотая маска", создатель Московского пасхального фестиваля (совместно с Валерием Гергиевым), фестиваля современной пьесы "Новая драма", фестиваля театра для детей "Большая перемена". Основал и долгое время руководил театром "Практика". До 2015 года был ректором Воронежской государственной академии искусств. Ныне художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького.28 декабря — Луганск