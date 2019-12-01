"Зеленский вякнуть слово поперёк не смеет": "Миротворец" преследует пассажиров поезда Петербург - Крым

"Зеленский вякнуть слово поперёк не смеет", - возмутилась Юлия Витязева.

"Это очень по-европейски: мало того что официально создать незаконную базу данных, так ещё желать всем тем, кто в неё внесён, смерти. Геращенко совсем мозгами поехал. А трус Зеленский вякнуть слово поперёк не смеет", - прокомментировала в Twitter ситуацию Юлия Витязева.

Портал "Миротворец" теперь преследует пассажиров поезда Петербург - Крым.Скандальный украинский портал "Миротворец" добавил в чёрный список пассажиров поезда, который курсирует между континентальной частью России и Крымским полуостровом. В частности, на портале появилось упоминание о журналистке "Российской газеты" Марии Голубковой, видеоблогере Алёне Бардовской и многих других.Всех их обвинили в "нарушении госграницы Украины", "участии в пропагандистских мероприятиях против Украины" и "легализации оккупации Крыма".Отметим, что российская сторона и ряд международных организаций неоднократно требовали закрыть портал "Миротворец", который занимается разжиганием ненависти, публикацией персональных данных, клеветой и преследованием людей.Однако команда президента Владимира Зеленского не только упорно игнорирует ситуацию, но и сотрудничает с создателями портала. Так, в МВД всё ещё работает Антон Геращенко, который является инициатором создания "Миротворца".источник