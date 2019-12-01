В Северодонецке ждут наступления морозов: хоккеисты подарили городу бесплатный каток

Профессиональные хоккеисты решили сделать северодончанам подарок — бесплатный каток под открытым небом. Об этом сообщает Статус Кво со ссылкой на сюжет телеканала ИРТА. Размер арены — 50х25 метров. Разгуляться здесь можно будет, когда столбики термометров начнут опускаться ниже нуля.

«Нужно хотя бы -7 градусов, чтобы начать заливать каток», — говорит начальник обособленного подразделения Федерации хоккея в Луганской области Егор Едапин.

Он отметил, что инициативу поддержали добрые люди. Меценаты согласились оплатить стоимость полиэтилена для гидроизоляции. Помогли друзья и материалами для бортов. Они, кстати, тут не для красоты, а для удобства тех, кто не опытен в катании на коньках. Воду для заливки катка предоставит местная ДЮСШ. Сам каток разместят на запасном футбольном поле ДЮСШ. Переобуться или переодеться можно будет в раздевалках спортшколы. Оттуда к ледовому катку сделают резиновую дорожку.

Подготовительные работы подходят к концу, так что любителям коньков остается лишь следить за прогнозами синоптиков. Новости Региона - Сегодня, 12:07 61