Очевидцы опубликовали фото огромной очереди на КПВВ Еленовка
На пункте пропуска «Еленовка» на Донбассе образовалась огромная очередь. Фото очереди опубликовал блогер [email protected] в Twitter, сообщают Факты.ua
«Очереди вчера на Еленовке...» — написал он.
Напомним, что сегодня утром на пунктах пропуска скопилось около 500 машин. В связи с праздниками, пограничники ожидают увеличение пассажиропотока в ближайшие дни
Новости Региона - Сегодня, 11:50 104
«Очереди вчера на Еленовке...» — написал он.
Напомним, что сегодня утром на пунктах пропуска скопилось около 500 машин. В связи с праздниками, пограничники ожидают увеличение пассажиропотока в ближайшие дни
Новости Региона - Сегодня, 11:50 104
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