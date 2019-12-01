Очевидцы опубликовали фото огромной очереди на КПВВ Еленовка

На пункте пропуска «Еленовка» на Донбассе образовалась огромная очередь. Фото очереди опубликовал блогер [email protected]‏ в Twitter, сообщают Факты.ua«Очереди вчера на Еленовке...» — написал он.Напомним, что сегодня утром на пунктах пропуска скопилось около 500 машин. В связи с праздниками, пограничники ожидают увеличение пассажиропотока в ближайшие дниНовости Региона - Сегодня, 11:50 104