Ироническая политология

Те далёкие годы, когда я имел счастье учиться на первом курсе исторического факультета, совпали по времени с последними днями существования моей Родины, Советского Союза, и первыми шагами на пути построения «независимого европейского государства», которые делала бывшая Украинская ССР.Шаги эти нельзя было назвать робкими, но были они столь неуклюжи, что создавалось впечатление, что делались они в состоянии «изменённого сознания»… Как потом выяснилось, впечатление было правильным.Среди множества различных дисциплин был у нас на факультете и курс политологии. Ничего особенного, даже зачёт в итоге ставили автоматом типа «курс прослушал», «халява», в общем, но не суть... Интересно другое. К одному из практических занятий, именуемом на научном языке семинаром, двум студентам было дано задание подготовить небольшой доклад на тему «Перспективы независимой Украины». Одним из студентов-«счастливчиков» был ваш покорный слуга, другим же — сын бывшего первого секретаря райкома партии. Какого конкретно района, сейчас уже неважно, а какой партии, думаю, объяснять не нужно.А дело, надобно сказать, было в октябре 1991-го, то есть аккурат между «Проголошенням Незалежности» в августе и референдумом по этому же поводу в декабре.Те, кто пережил это весёлое время непосредственно на самой Украине, несомненно, помнят, какие увлекательные рассказы от политиков, политологов, журналистов, писателей и прочих деятелей «культурки», именуемых впоследствии ёмким словом «митець», лились беспрерывным елейным потоком в неподготовленные уши «укрограждан».Таких сказочных перспектив и заоблачных высот нам обещали достичь буквально на следующий день после положительного голосования на референдуме, что дух захватывало. Да что там дух, живо проносящиеся в сознании «маленьких украинцев» молочные реки с кисельными берегами напрочь срывали остатки «крыши», унося её всё дальше и дальше от этих самых берегов.Находившихся пока ещё в здравом уме и трезвой памяти «негодяев»-скептиков добивали внезапными сенсационными сообщениями о том, что в Карпатах нашли богатейшее, ранее неизвестное месторождение изумрудов, а прямо рядом — рубинов и алмазов, куда там Колумбии с Бразилией и Якутии с ЮАР. Робкие замечания, что минералогия как бы отрицает возможность нахождения данных драгоценных камней в одном месте, тонули в общем хоре криков «Ура!» и «Ух, ты!»…Короче говоря, игриво-приподнятое настроение на фоне общего эйфорического состояния, характеризующегося фразой «Эх, заживём!!!», плотно охватило широкие народные массы.И вот в означенный день на семинаре готовились заслушать два доклада. Робкий и неуверенный в себе сын первого секретаря райкома заметно нервничал. По сути, он был неплохим парнем, совершенно не подпадающим под определение «золотой молодёжи». Что способствовало тому? Правильное воспитание в семье или захудалость района, которым руководил его отец? Об этом история умалчивает. Он долго мялся, но, зная доброе моё к нему отношение, в конце концов подошел с одной единственной просьбой: «Лёш, пожалуйста, не задавай мне вопросов по докладу». На что я немедленно ответил утвердительно. Всё-таки студенческое братство — великая вещь, и заваливать собрата по несчастью ни один нормальный студент не станет.В своём докладе он довольно сумбурно пересказал весь тот сказочный бред, который нёсся со всех сторон в медиапространстве Украины. И о том, что Украина по размеру, как Франция (как будто в данном случае размер имеет значение); и про то, что у нас на территории стратегические залежи всего на свете, просто они законсервированы на случай войны; и про то, что с нами все-все-все захотят дружить и торговать; и про то, что народ у нас самый работящий, а по производству сала и мяса мы вообще впереди планеты всей… И для наступления всей этой идиллии надо совсем чуть-чуть — поддержать на референдуме постановление Верховной рады от 24 августа 1991 года и навсегда вырваться из-под гнёта союзного центра!Прозвучавший в выступлении моего робкого сокурсника пассаж о сале и мясе вызвал у аудитории особенно бурный отклик. Здесь стоит рассказать одну весьма примечательную историю, произошедшую в Чернигове, как это и положено в Малороссии ещё со времён незабвенного Николая Васильевича, накануне рождества…Вот выдержка из Википедии на эту тему:«…6 января 1990 в Чернигове на углу улиц Рокоссовского и Доценко где-то около 19 часов вечера произошло ДТП. Автомобиль “Жигули” под управлением прапорщика летного училища Анатолия Цыбулько начал движение на зелёный сигнал светофора. В это время из-за поворота выехала облисполкомовская “Волга” (18–15 ЧНА). В салоне были заведующий орготделом облисполкома Валерий Заика и водитель Григорий Зинченко. Произошло столкновение. Водитель “Волги” пытался уехать с места ДТП, но не смог, потому что позади мешал троллейбус. От удара у “Волги” раскрылся багажник, и люди увидели в нём копченую колбасу, окорока, коньяк и другие продукты, которые были в то время деликатесами и дефицитом. Черниговцы, которым за продуктами приходилось часами стоять в очередях, возмущенные несправедливостью, начали громить автомобиль, затем использовали его как трибуну. Возник стихийный митинг… Милиция в действия не вмешивалась,… протестующих,...в то время собралось уже около тысячи. Стихийный марш протеста стих далеко за полночь только на площади Куйбышева (самый центр города. — Прим. автора), куда протестующие приволокли уже достаточно изуродованный автомобиль.После ночных событий был ряд митингов, один из которых, самый многочисленный (около 10 000 человек), состоялся у здания обкома… С легкой руки одного из участников этого митинга, который держал в руках плакат с лозунгом “Кто съел моё мясо?”, вышеописанные события получили название “Колбасная революция”».Интересно, не правда ли?С тех пор сакраментальный вопрос «Кто съел моё мясо?» настолько плотно вошёл в обиход не только жителей Чернигова, но и почти всей Украины, что на какое-то время отодвинул прочие насущные проблемы.Устойчиво навязываемая мысль, что Украина кормит весь Союз, а особенно «голодную» Россию, перестала быть предметом дискуссий, а воспринималась как аксиома, не требующая доказательств.И когда уже позже, в 1992 году, после распада советского государства, вожделенные мясные продукты так и не появились на полках «независимых» украинцев, это привело их к единственно возможному в украинском дискурсе выводу — всё украли москали!Идея, как водится, снова овладела революционными массами, и только что народившиеся из вчерашних троечников провинциальных журналистских факультетов «незалежные» СМИ провели собственное расследование о «Колбасных поездах».Считалось, что «злобные и ленивые» русские скупают всю нашу колбасу и увозят ее в Москву, где перепродают или съедают, при этом всячески глумясь над доверчивыми и трудолюбивыми украинцами.По итогам расследования выяснилось, что поезд Чернигов — Москва действительно под завязку забит колбасой, а также творогом, сметаной и прочей снедью, которую можно было недорого купить на местном рынке и везут это действительно в Москву для продажи на ближайшем к Киевскому вокзалу Белокаменной Дорогомиловском рынке, но делают это не мифические москали, а дородные украинские проводницы и прочие предприимчивые «укрограждане» с целью наживы. В результате скандал сошёл на нет быстро и незаметно…Но это будет потом, а сейчас речь моего сокурсника произвела на умы и желудки слушателей самые положительные впечатления, и он закончил своё выступление под бурные аплодисменты.Наступил мой черёд. Вкратце согласившись с отдельными пунктами доклада предыдущего выступающего, а также добавив рассказ о том, какой мощный промышленный потенциал наследует Украина, я всё-таки попытался опустить уже видевших «небо в алмазах» присутствующих с этих самых небес на нашу грешную землю.Я напомнил о том, что вся украинская промышленность завязана на теснейшее сотрудничество с остальной частью уходящего СССР. Что главные поставщики материалов и комплектующих, а равно и главные потребители украинской продукции живут на нашей восточной границе, а никак не на западной. Что попытка оборвать все существовавшие на тот момент связи с надеждой на интеграцию в европейский и прочий мировой рынок не основаны ни на чём, кроме благих намерений, а потому губительны. Что же касается нашего чернозёма и прочих сельскохозяйственных «ништяков», которыми мы так гордимся и на которые так уповаем, то если мы не планируем снова пахать землю на волах, то «солярку» и бензин придётся-таки покупать в России, что опять же возвращает нас к началу дискуссии — стоит ли овчинка выделки.Нужно ли говорить, что мой доклад радости у присутствовавших не вызвал и аплодисментов не удостоился.Ах, если бы дело было только в этом. Когда взор затуманен манящей перспективой безбедной и счастливой жизни, разум отказывается размышлять критически, а любые попытки донести до него иной взгляд на положение дел не вызывают ничего, кроме злости и раздражения.Вся страна, тогда ещё союзная республика, в едином порыве жила под лозунгом «Если реальность не соответствует нашим представлениям, то тем хуже для реальности».Сейчас, по прошествии стольких лет, с огорчением приходится признать, что эта болезнь украинского общества не только не отступила, но и заметно усугубилась…Дошло ведь до откровенного абсурда. Главный законодательный орган страны, Верховная рада, создала комиссию и несколько лет всерьёз обсуждала перспективы возвращения из английских банков золота последнего независимого украинского гетмана Павла Полуботка, которое он по легенде (!!!) тайно отправил в Лондон на телеге, гружёной бочками.И снова Википедия: «В мае 1990 года поэт Владимир Цибулько объявил, что если золото будет возвращено, то на каждого гражданина независимой Украины придётся 38 кг. Подогрев интереса к золоту Полуботка совпал с визитом в Киев в июне 1990 года премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Украинский парламент распорядился создать специальный комитет во главе с Петром Тронько, который посетил Лондон. Золото найдено не было».Какое разочарование постигло тогда «маленьких украинцев». А ведь каждый из них уже видел в мечтах, на что можно потратить вожделенные 38 килограммов. И пойди рискни сказать им, что 38 кг на 52 миллиона человек (население Украины на момент распада СССР) — это как бы почти 2 миллиона тонн золота!По данным Всемирного золотого совета, на июль 2019 года золотые запасы США составляют 8133,5 тонны, Германии — 3367,9 тонны, Италии — 2451,8 тонны, Франции — 2436 тонн, России — 2207 тонн и Китая — 1916,3 тонны. То есть даже сейчас, если сложить крупнейшие золотые резервы мира, требуемого количества на всех украинцев не наберётся. А уж 30 лет тому не набралось бы и подавно…Но к чему сухие цифры и даже элементарные математические вычисления, если в своих фантазиях ты уже сидишь «у вишневому садку биля хаты», на столе борщ, горилка, сало, а заботливо сдобренные маслом и выкупанные в сметане вареники сами залетают тебе в рот…Сказочно-оптимистичный доклад моего товарища получил, как и положено, оценку «пять», чему я был искренне рад. Мой скептический взгляд в будущее удостоился оценки «четыре», что меня ни капли не расстроило. Ведь, как я говорил, для получения зачёта оценка эта не имела вообще никакого значения.Если уж и есть чему печалиться, так только тому, что народ Украины в своём большинстве продолжает жить в грёзах о «молочных реках и кисельных берегах». Бывшая «всесоюзная житница» больше не задаётся вопросом, «кто съел моё мясо?», а на прилавках колхозных рынков по всей стране лежит сало, заботливо выращенное польскими фермерами. И как-то так случилось, что история сама расставила оценки политологическим изысканиям двух студентов-первокурсников.Так и живём…Алексей Бело