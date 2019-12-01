Обновленную амбулаторию открыли в Новоайдаре
На Луганщине открыли обновленную сельскую амбулаторию.
Сельскую врачебную амбулаторию общей практики семейной медицины Новоайдарского ЦПМСД торжественно открыл в селе Смоляниново, передает Восточный Вариант со ссылкой на ЛОГА.
В мероприятии приняли участие руководство района, медицинские работники, жители и гости села.
От руководителей звучали слова благодарности всем, кто принял участие в реконструкции данного объекта.
Такой результат стал возможным благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления и исполнительной власти, а также медицинских работников и коммунального некоммерческого предприятия, проектировщиков, строительной организации, направленных на реализацию масштабной программы по реформированию сельской медицины.
После торжественного перерезания символической ленты для присутствующих провели экскурсию по заведению и ознакомили с материально-техническим оснащением. Новости Региона - Сегодня, 11:40 115
Сельскую врачебную амбулаторию общей практики семейной медицины Новоайдарского ЦПМСД торжественно открыл в селе Смоляниново, передает Восточный Вариант со ссылкой на ЛОГА.
В мероприятии приняли участие руководство района, медицинские работники, жители и гости села.
От руководителей звучали слова благодарности всем, кто принял участие в реконструкции данного объекта.
Такой результат стал возможным благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления и исполнительной власти, а также медицинских работников и коммунального некоммерческого предприятия, проектировщиков, строительной организации, направленных на реализацию масштабной программы по реформированию сельской медицины.
После торжественного перерезания символической ленты для присутствующих провели экскурсию по заведению и ознакомили с материально-техническим оснащением. Новости Региона - Сегодня, 11:40 115
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