Пошел в школу и не вернулся: на Луганщине пропал школьник
Вчера, 27 декабря, в Сватовский отдел полиции обратилась 37-летняя женщина и сообщила, что ее 13-летний сын пошел в школу, а домой в обещанное время не вернулся. На телефонные звонки ребенок не отвечал.
Об этом сообщает Трибун со ссылкой на Отдел коммуникации Полиции Луганщины.
Отмечается, что на поиски парня был ориентирован весь личный состав полиции. В результате поисков несовершеннолетний был найден возле местного железнодорожного вокзала.
Со школьником и его матерью полицейские провели профилактическую беседу, чтобы подобное не повторилось в будущем. Происшествия - Сегодня, 11:33 186
Об этом сообщает Трибун со ссылкой на Отдел коммуникации Полиции Луганщины.
Отмечается, что на поиски парня был ориентирован весь личный состав полиции. В результате поисков несовершеннолетний был найден возле местного железнодорожного вокзала.
Со школьником и его матерью полицейские провели профилактическую беседу, чтобы подобное не повторилось в будущем. Происшествия - Сегодня, 11:33 186
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