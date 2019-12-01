Пошел в школу и не вернулся: на Луганщине пропал школьник





Об этом сообщает Трибун со ссылкой на Отдел коммуникации Полиции Луганщины.



Отмечается, что на поиски парня был ориентирован весь личный состав полиции. В результате поисков несовершеннолетний был найден возле местного железнодорожного вокзала.



Со школьником и его матерью полицейские провели профилактическую беседу, чтобы подобное не повторилось в будущем. Происшествия - Сегодня, 11:33 186 Вчера, 27 декабря, в Сватовский отдел полиции обратилась 37-летняя женщина и сообщила, что ее 13-летний сын пошел в школу, а домой в обещанное время не вернулся. На телефонные звонки ребенок не отвечал.Об этом сообщает Трибун со ссылкой на Отдел коммуникации Полиции Луганщины.Отмечается, что на поиски парня был ориентирован весь личный состав полиции. В результате поисков несовершеннолетний был найден возле местного железнодорожного вокзала.Со школьником и его матерью полицейские провели профилактическую беседу, чтобы подобное не повторилось в будущем. Происшествия - Сегодня, 11:33 186

Метки: {keywords}