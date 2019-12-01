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За прошедшие сутки пассажиропоток уменьшился, но сегодня на КПВВ большие очереди

robot Сегодня, 13:3016Новости
За прошедшие сутки пассажиропоток уменьшился, но сегодня на КПВВ большие очереди
За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и уменьшился по сравнению с предыдущим днем.
В общем вчера через КПВВ последовало 49,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 11875 человек и 1300 транспортных средств;
«Марьинка» — 9560 человек и 1445 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 10325 человек и 1815 транспортных средств;
«Гнутово» — 4625 человек и 900 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12810 человек.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 25/70; «Марьинка» — 0/150; «Новотроицкое» — 50/120; «Гнутово» — 20/40. Новости Региона - Сегодня, 11:28 184

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