За прошедшие сутки пассажиропоток уменьшился, но сегодня на КПВВ большие очереди

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и уменьшился по сравнению с предыдущим днем.

В общем вчера через КПВВ последовало 49,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 11875 человек и 1300 транспортных средств;

«Марьинка» — 9560 человек и 1445 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 10325 человек и 1815 транспортных средств;

«Гнутово» — 4625 человек и 900 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12810 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 25/70; «Марьинка» — 0/150; «Новотроицкое» — 50/120; «Гнутово» — 20/40. Новости Региона - Сегодня, 11:28 184