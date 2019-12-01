Более 500 воспитанников интернатов получили сладкие подарки от гендиректора "Луганскгаза" (ФОТО)

Более 500 воспитанников интернатных учреждений Республики получили новогодние подарки от генерального директора государственного предприятия (ГП) "Луганскгаз" Татьяны Богородько. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.Там рассказали, что "Луганскгаз" завершил комплекс предновогодних мероприятий, в рамках которых руководитель газотранспортного ведомства посетила ряд учреждений интернатного типа. Крайними в списке были Алчевский центр социально-психологической реабилитации детей и Краснодонский детский дом-интернат.Сотрудники предприятия совместно с волонтерами подготовили яркую праздничную программу, в ходе которой ростовые куклы развлекали ребят играми и конкурсами. А в конце мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок от гендиректора "Луганскгаза"."Благодаря реализации данного комплекса, руководитель ведомства смогла поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым более 500 детей, проживающих в детских домах Луганска, Алчевска, Краснодона и интернатных учреждениях Свердловского района", - уточнили в пресс-службе."Данные поездки мы организовываем при содействии нашей профсоюзной организации регулярно, и с каждым годом нам удается охватить все больше и больше ребят, нуждающихся в нашей поддержке. Помимо конфетных наборов и развлекательных мероприятий, мы прилагаем все возможные усилия для улучшения быта подобных учреждений и способствуем созданию более комфортных условий проживания для детей", - отметила Богородько.Она подчеркнула, что сотрудники предприятия нередко помогали воспитанникам детских домов сбором одежды, бытовой химией и другими ценными подарками."В дальнейшем наше предприятие продолжит свою социально-ориентированную деятельность. И, я уверена, уже в новом 2020 году мы сможем воплотить в жизнь много интересных и полезных для общества проектов", - добавила руководитель.Ранее в пресс-службе "Луганскгаза" сообщали, что генеральный директор предприяти вручила сладкие подарки воспитанникам двух коррекционных школ-интернатов Свердловского района.28 декабря — Луганск