Жители Счастья потребовали от ВСУ вывести из города бронетехнику – Народная милиция

Жители Счастья потребовали от украинского командования и местной власти вывести бронетехнику ВСУ за пределы города. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Командование оккупационных сил Украины размещает запрещенную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в населенном пункте Счастье выявлены пять боевых машин пехоты (БМП), три бронетранспортера (БТР) и один танк из состава 46-й бригады ВСУ, размещенные на участках жилых домовладений", - заявил Филипоненко.

Он отметил, что после неоднократных обращений жителей Счастья к командованию бригады и оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" с жалобами на противоправные действия военнослужащих военная техника из города не выведена.

"Инициативная группа из числа местных жителей подготовила и отправила коллективное обращение главе "Луганской областной военно-гражданской администрации" ("ЛОВГА") с требованиями принять меры по выводу личного состава и военной техники 46-й бригады из населенного пункта", - сообщил офицер пресс-службы.

"Со своей стороны призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры и обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

28 декабря — Луганск